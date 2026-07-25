SAP Aktie
Marktkap. 161,82 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 164 Euro belassen. Die beschleunigte Zunahme des kurzfristigen Cloud-Vertragsbestands (Current Cloud Backlog) sorge für Zuversicht, schrieb Michael Briest in seiner Analyse vom Freitag zu den Quartalszahlen des Softwareherstellers./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
164,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
147,28 €
|Abst. Kursziel*:
11,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
147,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,14%
|
Analyst Name:
Michael Briest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
200,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.