MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 18,46 Mrd. EURKGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 409 Euro belassen. Da Airbus und Boeing bis in die 2030er-Jahre hinein ausverkauft seien, seien die Bestellungen auf der Luftfahrtmesse Farnborough erneut eher moderat ausgefallen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem konzentrierten sich Flugzeugbestellungen mittlerweile weniger auf solchen Messen. Zur Stimmung auf der Messe merkte Harned an, dass es allgemeinen Optimismus hinsichtlich der Fortschritte der Flugzeugbauer beim Hochfahren der Produktion gebe./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 21:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:22 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Outperform
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
409,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
347,70 €
|Abst. Kursziel*:
17,63%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
348,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,33%
|
Analyst Name:
Douglas S. Harned
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
387,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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