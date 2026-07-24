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Bernstein Research

MTU Aero Engines Outperform

10:56 Uhr
MTU Aero Engines Outperform
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 409 Euro belassen. Da Airbus und Boeing bis in die 2030er-Jahre hinein ausverkauft seien, seien die Bestellungen auf der Luftfahrtmesse Farnborough erneut eher moderat ausgefallen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem konzentrierten sich Flugzeugbestellungen mittlerweile weniger auf solchen Messen. Zur Stimmung auf der Messe merkte Harned an, dass es allgemeinen Optimismus hinsichtlich der Fortschritte der Flugzeugbauer beim Hochfahren der Produktion gebe./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2026 / 21:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 05:22 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Outperform

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
409,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
347,70 €		 Abst. Kursziel*:
17,63%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
348,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,33%
Analyst Name:
Douglas S. Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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