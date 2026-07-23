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Symbol RHHVF

Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Bernstein Research

Roche Outperform

10:56 Uhr
Roche Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Roche von 395,00 auf 434,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Da sich die Forschungs- und Entwicklungsproduktivität des Pharmakonzerns verbessere, könnte der Kapitalmarkttag Ende September die Stimmung der Anleger verbessern, schrieb Justin Smith in einer am Montag vorliegenden Studie. Untermauert werden könnte das durch den Start eines Brustkrebs-Medikamentes im kommenden Jahr./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 11:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Outperform

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
434,50 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
-		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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