Roche Aktie
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Roche mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. In einem Gespräch nach den Quartalszahlen habe sich die Chefin des Pharmageschäfts, Teresa Graham, unter anderem optimistisch zu den Aussichten von Giredestrant geäußert, schrieb James Gordon in seiner Einschätzung vom Montagnachmittag. Mit dem angepeilten Spitzenumsatz von mehr als 9 Milliarden Franken könnte Giredestrant Ocrevus als das bisher umsatzstärkste Medikament von Roche ablösen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Roche Overweight
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
410,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 432,80
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
353,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
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