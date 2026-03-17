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Barclays Capital

Roche Overweight

09:16 Uhr
Roche Overweight
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
432,80 USD 29,91 USD 7,42%
Charts| News| Analysen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Roche mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. In einem Gespräch nach den Quartalszahlen habe sich die Chefin des Pharmageschäfts, Teresa Graham, unter anderem optimistisch zu den Aussichten von Giredestrant geäußert, schrieb James Gordon in seiner Einschätzung vom Montagnachmittag. Mit dem angepeilten Spitzenumsatz von mehr als 9 Milliarden Franken könnte Giredestrant Ocrevus als das bisher umsatzstärkste Medikament von Roche ablösen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 15:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Overweight

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
410,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 432,80		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
353,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

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