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Bernstein Research

Roche Outperform

11:46 Uhr
Roche Outperform
Aktie in diesem Artikel
Roche AG (Genussschein)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 395 Franken auf "Outperform" belassen. Justin Smith legte am Freitag dar, warum sich die Wendungen bei dem Pharmakonzern aus seiner Sicht nicht angemessen im Aktienkurs widerspiegeln. Als kommende Kurstreiber verweist er auf drei wichtige Studienergebnisse zu Medikamenten - angefangen in diesem Jahr von einem Brustkrebs-Medikament. Seine Gewinnschätzungen je Aktie lägen um bis zu 15 Prozent über dem Analystenkonsens./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 11:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Roche Outperform

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
395,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 432,80		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
353,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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