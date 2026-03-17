Roche Aktie
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 395 Franken auf "Outperform" belassen. Justin Smith legte am Freitag dar, warum sich die Wendungen bei dem Pharmakonzern aus seiner Sicht nicht angemessen im Aktienkurs widerspiegeln. Als kommende Kurstreiber verweist er auf drei wichtige Studienergebnisse zu Medikamenten - angefangen in diesem Jahr von einem Brustkrebs-Medikament. Seine Gewinnschätzungen je Aktie lägen um bis zu 15 Prozent über dem Analystenkonsens./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 11:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Roche Outperform
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
395,00 CHF
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 432,80
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
353,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
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