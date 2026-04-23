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Marktkap. 108,84 Mrd. EUR

KGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
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WKN 850133

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ISIN FR0000120073

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Symbol AIQUF

Barclays Capital

Air Liquide Overweight

09:51 Uhr
Air Liquide Overweight
Aktie in diesem Artikel
Air Liquide S.A.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Alex Sloane am Dienstagmorgen. Ein entscheidender Kurstreiber für den Gasekonzern sei der Jahresauftakt eher nicht. Er sieht aber die dynamischen Auftragsbestände, eine robuste Preisgestaltung und eine positive Entwicklung im Elektronikbereich als Stütze./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Air Liquide Overweight

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
195,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
181,84 €		 Abst. Kursziel*:
7,24%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
182,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,69%
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
200,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Air Liquide S.A.

09:51 Air Liquide Overweight Barclays Capital
09:31 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
09:11 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
08.04.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
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