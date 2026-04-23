Air Liquide Aktie
Marktkap. 108,84 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Alex Sloane am Dienstagmorgen. Ein entscheidender Kurstreiber für den Gasekonzern sei der Jahresauftakt eher nicht. Er sieht aber die dynamischen Auftragsbestände, eine robuste Preisgestaltung und eine positive Entwicklung im Elektronikbereich als Stütze./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Overweight
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
195,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
181,84 €
|Abst. Kursziel*:
7,24%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
182,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,69%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
200,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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