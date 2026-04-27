DAX 24.084 -0,2%ESt50 5.860 -0,4%MSCI World 4.634 -0,1%Top 10 Crypto 9,8470 +2,8%Nas 24.887 +0,2%Bitcoin 65.614 -0,6%Euro 1,1691 -0,3%Öl 110,6 +2,1%Gold 4.634 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Siemens 723610 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot -- Verdi ruft Deutsche Telekom zu ersten Warnstreiks auf -- BP, Amazon, Tesla, VW, Bayer, QIAGEN im Fokus
Top News
Börsengang mit Buffett-Vorbild: Pershing Square USA-Aktie vor dem Debüt - Darauf sollten Anleger jetzt achten Börsengang mit Buffett-Vorbild: Pershing Square USA-Aktie vor dem Debüt - Darauf sollten Anleger jetzt achten
Stockende Iran-Verhandlungen und Ölpreise bremsen: DAX zur Eröffnung kaum verändert Stockende Iran-Verhandlungen und Ölpreise bremsen: DAX zur Eröffnung kaum verändert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
37,77 EUR +0,67 EUR +1,79 %
STU
34,64 CHF +0,47 CHF +1,36 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 213,54 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 2,95%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3C99G

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYDAF

Barclays Capital

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

08:26 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Shell (ex Royal Dutch Shell)
37,77 EUR 0,67 EUR 1,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Mit der Übernahme des kanadischen Energieunternehmens ARC Resources für 16,4 Milliarden US-Dollar sichere sich der Öl- und Gaskonzern das Wachstum, über das sich Investoren zuletzt gesorgt hätten, schrieb Lydia Rainforth in einer Einschätzung vom Montag. Dies habe allerdings mit Blick auf die hohe Bewertung der Kanadier seinen Preis./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
45,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
32,53 £		 Abst. Kursziel*:
38,36%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,25 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

08:26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
27.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
21.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
mehr Analysen

RSS Feed
