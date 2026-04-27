Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 213,54 Mrd. EURKGV 11,93 Div. Rendite 2,95%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4500 Pence belassen. Mit der Übernahme des kanadischen Energieunternehmens ARC Resources für 16,4 Milliarden US-Dollar sichere sich der Öl- und Gaskonzern das Wachstum, über das sich Investoren zuletzt gesorgt hätten, schrieb Lydia Rainforth in einer Einschätzung vom Montag. Dies habe allerdings mit Blick auf die hohe Bewertung der Kanadier seinen Preis./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 14:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
45,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
32,53 £
|Abst. Kursziel*:
38,36%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,25 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|08:26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
|UBS AG
