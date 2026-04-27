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Marktkap. 48,03 Mrd. EUR

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Symbol DBOEF

Deutsche Bank AG

Deutsche Börse Buy

09:51 Uhr
Deutsche Börse Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Der Börsenbetreiber habe gut abgeschnitten, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion. Trotz negativer Sondereffekte lägen die Ergebnisse über den Konsensschätzungen. Dazu komme der angehobene Ausblick für das zinsabhängige sogenannte Treasury-Ergebnis. Goy geht davon aus, dass die Eschborner im weiteren Jahresverlauf auch die übrigen Ziele anheben werden - ähnlich wie schon in den vergangenen Jahren, wie er betonte./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
267,60 €		 Abst. Kursziel*:
12,11%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
268,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,94%
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
283,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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