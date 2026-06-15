Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 981,85 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Internet-Apotheke beschleunige das Wachstum und verbessere die Profitabilität, schrieb Volker Bosse am Dienstag anlässlich der Anhebung der Unternehmensprognosen. In beiden Bereichen - dem Geschäft mit verschreibungspflichtigen und nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten - verzeichne Redcare eine starke Dynamik./rob/ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 09:29 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,60 €
|Abst. Kursziel*:
45,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
63,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,49%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|10:41
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|09:31
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|09:31
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|15.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Baader Bank
|09:31
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight
|Barclays Capital
|15.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|06.10.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|30.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|29.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|03.07.25
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|UBS AG
|08:01
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|07.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|06.05.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|UBS AG