Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

Marktkap. 1,6 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Redcare Pharmacy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Sell" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) der Online-Apotheke, das angesichts der vorab veröffentlichten Umsatzentwicklung im Fokus stehe, liege über den Erwartungen, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
79,15 €		 Abst. Kursziel*:
3,60%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
77,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,67%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
161,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

11:16 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell UBS AG
08:16 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
13.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

finanzen.net Prognosen bestätigt Redcare Pharmacy-Aktie etwas tiefer: Online-Apotheke verdient auch operativ etwas mehr Redcare Pharmacy-Aktie etwas tiefer: Online-Apotheke verdient auch operativ etwas mehr
dpa-afx ROUNDUP: Online-Apotheke Redcare wirtschaftet profitabler als erwartet
dpa-afx Online-Apotheke Redcare steigert operativen Gewinn etwas stärker als erwartet
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: Skalierung des Rx-Geschäfts und Stärkung der operativen Cash-Generierung, gestützt durch eine bereinigte EBITDA-Marge von 2,4% im dritten Quartal.
finanzen.net Ausblick: Redcare Pharmacy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart zurück
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag leichter
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich zum Start im Plus
finanzen.net MDAX-Papier Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor einem Jahr verloren
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: scaling Rx and strengthening operating cash generation with adj. EBITDA margin of 2.4% in Q3.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy confirms full-year guidance following sustained positive Q3 sales performance in both Rx and non-Rx. 
EQS Group EQS-News: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: CFO Jasper Eenhorst to step down.
EQS Group EQS-Adhoc: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: CFO Jasper Eenhorst to step down.
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Jerome Cochet, buy
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Theresa Margarete Holler , sell
