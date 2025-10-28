Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,6 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Redcare Pharmacy nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Sell" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) der Online-Apotheke, das angesichts der vorab veröffentlichten Umsatzentwicklung im Fokus stehe, liege über den Erwartungen, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
79,15 €
|Abst. Kursziel*:
3,60%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
77,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,67%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
161,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
