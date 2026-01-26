DAX 24.894 -0,2%ESt50 5.995 +0,6%MSCI World 4.565 +0,7%Top 10 Crypto 11,44 -0,5%Nas 23.836 +1,0%Bitcoin 73.282 -1,5%Euro 1,1980 +0,9%Öl 67,29 +2,4%Gold 5.091 +1,6%
Boeing Aktie

211,25 EUR +2,20 EUR +1,05 %
STU
242,75 USD -5,58 USD -2,25 %
BTT
Marktkap. 166,32 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

RBC Capital Markets

Boeing Outperform

18:56 Uhr
Boeing Outperform
Boeing Co.
211,25 EUR 2,20 EUR 1,05%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der das zweite Quartal in Folge positive Free Cashflow dürfte sich positiv auf die Stimmung zur Aktie auswirken, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Umsatz des Flugzeugbauers im Schlussquartal 2025 liege zudem um acht Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:35 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:35 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 246,35		 Abst. Kursziel*:
7,57%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 242,75		 Abst. Kursziel aktuell:
9,17%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 274,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

18:56 Boeing Outperform RBC Capital Markets
21.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
20.01.26 Boeing Buy UBS AG
19.01.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

dpa-afx Spartenverkauf Boeing-Aktie im Plus: Erster Jahresgewinn seit 2018 Boeing-Aktie im Plus: Erster Jahresgewinn seit 2018
finanzen.net Schwacher Handel in New York: Dow Jones leichter
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Dienstagnachmittag tiefer
dpa-afx ROUNDUP: Spartenverkauf beschert Boeing ersten Gewinn seit 2018
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Ausblick: Boeing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Freundlicher Handel: Dow Jones klettert zum Handelsende
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Montagabend mit Kurseinbußen
finanzen.net Handel in New York: Das macht der Dow Jones am Nachmittag
MotleyFool Boeing (BA) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Compared to Estimates, Boeing (BA) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
Benzinga Boeing Hits Record $682 Billion Backlog, Eyes Revival
Zacks Boeing (BA) Reports Q4 Loss, Beats Revenue Estimates
MarketWatch Boeing beats revenue expectations by a wide margin, as airplane deliveries nearly triple
Financial Times Boeing reports highest quarterly revenues since 2018
Benzinga General Motors, Boeing And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday
Benzinga Top Wall Street Forecasters Revamp Boeing Expectations Ahead Of Q4 Earnings
