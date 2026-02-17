Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück

DAX25.044 -0,9%Est506.060 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -2,9%Nas22.683 -0,3%Bitcoin56.921 +0,9%Euro1,1777 -0,1%Öl71,64 +1,9%Gold4.997 +0,4%
19.02.26 22:33 Uhr
Der Dow Jones zeigte sich heute schwächer.

Zum Handelsende bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,54 Prozent leichter bei 49.395,16 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,350 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,183 Prozent leichter bei 49.571,92 Punkten, nach 49.662,66 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 49.197,53 Punkte, das Tageshoch hingegen 49.606,17 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,263 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, notierte der Dow Jones bei 49.359,33 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 46.138,77 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 19.02.2025, mit 44.627,59 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,09 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50.512,79 Punkten. Bei 47.853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Verizon (+ 1,23 Prozent auf 48,64 USD), Caterpillar (+ 1,14 Prozent auf 760,53 USD), Procter Gamble (+ 1,08 Prozent auf 158,56 USD), Johnson Johnson (+ 0,78 Prozent auf 246,91 USD) und UnitedHealth (+ 0,60 Prozent auf 289,93 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Sherwin-Williams (-2,23 Prozent auf 357,61 USD), Boeing (-2,18 Prozent auf 233,71 USD), Goldman Sachs (-1,83 Prozent auf 916,65 USD), IBM (-1,73 Prozent auf 256,28 USD) und Apple (-1,43 Prozent auf 260,58 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 25.456.987 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,808 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 9,79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 5,85 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen