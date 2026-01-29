DAX24.513 +0,8%Est505.944 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,75 -2,6%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.236 -2,0%Euro1,1920 -0,4%Öl70,43 -0,6%Gold5.087 -5,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Apple 865985 adidas A1EWWW Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
American Express-Aktie verliert dennoch: Umsatz und Gewinn gestiegen American Express-Aktie verliert dennoch: Umsatz und Gewinn gestiegen
ATOSS Software: Das könnte die Wende sein ATOSS Software: Das könnte die Wende sein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Umrüstung

Lufthansa-Aktie im Plus: Fluggesellschaft rüstet Business-Klasse im A380 um

30.01.26 14:03 Uhr
Lufthansa-Aktie gefragt: Airline modernisiert Business-Klasse im A380 | finanzen.net

Die Lufthansa modernisiert ihr größtes Flugzeug, obwohl es eigentlich längst ausgemustert sein sollte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
194,82 EUR 0,02 EUR 0,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
195,44 EUR 0,70 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
8,74 EUR 0,07 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

In die acht Vierstrahler vom Airbus-Typ A380 sollen ab Februar 68 neue Business-Sitze eingebaut werden, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Die Umrüstung erfolgt bei den Elbe Flugzeugwerken in Dresden.

Wer­bung

Zum Einsatz kommen Sitze des Herstellers Thompson, nicht aber die eigens für die Lufthansa-Langstrecke entworfene Allegris-Kabine. In die übrigen Klassen des Flugzeugs werden keine neuen Sitze eingebaut. Das Gesamtangebot verringert sich mit dem Umbau um 10 auf 499 Sitze. Eine Neuzulassung ist laut Lufthansa nicht notwendig, da man auf eine bereits bestehende Lizenz aufbaue.

Nach Aussagen von Lufthansa-Chef Carsten Spohr aus dem Herbst will man die A380 noch mindestens fünf Jahre lang bis in die 2030er-Jahre fliegen. Der Konzern hatte sich bereits vor der Corona-Krise von dem Riesenflugzeug verabschiedet, das insbesondere im Winter nur schwer mit ausreichend vielen Passagieren zu füllen ist. Lieferprobleme bei Boeing und Airbus nach dem Corona-Schock haben aber zu einem Revival des Riesenfliegers geführt, der aktuell von München auf die Langstrecke geht.

Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,09 Prozent höher bei 8,73 Euro.

/ceb/DP/jha

FRANKFURT (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
09.01.2026Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen