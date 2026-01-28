DAX24.637 -0,8%Est505.953 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -2,2%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.425 -1,4%Euro1,1972 +0,1%Öl69,85 +1,6%Gold5.505 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T OHB 593612 Novo Nordisk A3EU6F CSG Group A420X0
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX leichter -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Neuerungen und Gesetze - Das ändert sich im Februar Neuerungen und Gesetze - Das ändert sich im Februar
NVIDIA-Aktie und Physical AI: Dieses Robotik-Unternehmen begeistert Jensen Huang NVIDIA-Aktie und Physical AI: Dieses Robotik-Unternehmen begeistert Jensen Huang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Umstieg auf Bahn und Auto - Inlandsflüge holen nicht auf

29.01.26 09:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,77 EUR 0,13 EUR 1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der innerdeutsche Flugverkehr hat sich auch im Jahr 2025 nicht vom Corona-Schock erholt. Auf innerdeutschen Flügen waren an den größeren Flughäfen 11,9 Millionen Passagiere unterwegs, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 0,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, aber immer noch fast die Hälfte weniger (minus 48,3 Prozent) als im Jahr 2019 vor der Corona-Pandemie.

Wer­bung

Im Flugverkehr mit dem Ausland lag die Passagierzahl nach einem erneuten Anstieg nur noch 4,1 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau. 195,3 Millionen bedeuten eine Steigerung um 4,1 Prozent vom Vorjahr.

Bahn und Online als Ersatz

Innerdeutsche Flüge stehen wegen des hohen Kerosinverbrauchs auf kurzen Strecken in der Kritik. Nach dem pandemiebedingten Einbruch im Jahr 2020 haben die Fluggesellschaften viele Verbindungen vor allem abseits der Drehkreuze Frankfurt und München eingestellt. Unternehmen und Verbände klagen über hohe Kostenbelastungen durch staatlich verursachte Gebühren und Steuern. Gerade Geschäftskunden sind auf Bahn und Auto ausgewichen oder nutzen Online-Konferenzen.

Zusammengenommen ergibt sich für das vergangene Jahr eine Fluggastzahl von 207,2 Millionen, im Vergleich zu 2024 ein Zuwachs von 3,9 Prozent. Gezählt wurden Ein- und Aussteiger ohne Transit an 22 Hauptverkehrsflughäfen mit mehr als 150.000 Passagieren im Vorjahr. Im Inlandsverkehr werden ausschließlich abfliegende Fluggäste berücksichtigt, um Doppelzählungen zu vermeiden./ceb/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
09.01.2026Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen