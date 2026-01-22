DAX24.880 +0,1%Est505.940 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,78 -1,3%Nas23.436 +0,9%Bitcoin75.976 -0,2%Euro1,1746 -0,1%Öl65,26 +1,3%Gold4.936 ±-0,0%
Flugkonzern im Fokus

Lufthansa-Aktie am Freitag nach turbulenter Handelswoche unter Druck

23.01.26 14:15 Uhr
Turbulente Woche endet mit Kursverlusten bei der Lufthansa-Aktie

Die Aktien des Flugkonzerns Lufthansa haben eine bewegte Handelswoche hinter sich. Am Freitag sind dann deutliche Verluste zu sehen.

• Lufthansa-Aktie verliert am Freitag deutlich auf XETRA
• Tarifverhandlungen mit Verdi erhöhen das Streikrisiko
• Bernstein sieht Kursziel unter aktuellem Niveau

Nachdem der Anteilsschein der Lufthansa in dieser Woche wieder Kurs auf sein 52-Wochen-Hoch nahm, das bei 9,25 Euro liegt, rückt die wichtige Marke am letzten Handelstag der Woche wieder deutlicher außer Reichweite. Auf XETRA verliert die Lufthansa-Aktie zeitweise 2,52 Prozent auf 8,75 Euro. Dennoch haben Anleger auf Wochensicht ein Plus in ihren Depots.

Tarifverhandlungen und Streikrisiko bleiben im Blick

Als Belastungsfaktor wirkt, dass seit dem 19. Januar neue Tarifverhandlungen mit Verdi für rund 20.000 Bodenbeschäftigte, inklusive einer Forderung nach sechs Prozent mehr Lohn und mindestens 250 Euro für die unteren Lohngruppen laufen. "Wir erwarten durchaus schwierige Verhandlungen", erklärte Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky im Vorfeld. Der damit verbundene Hinweis auf ein erhöhtes Streikrisiko wirkt als Bremsfaktor, weil Investoren mögliche Mehrkosten und operative Störungen einpreisen müssen. Noch müssen sich sowohl Fluggäste als auch Lufthansa-Anleger aber keine akuten Sorgen machen, momentan sind Arbeitskampfmaßnahmen noch ausgeschlossen, da die vertragliche Friedenspflicht erst Mitte Februar endet. Dies steht im Kontrast zur letzten Verhandlungsrunde vor etwa zwei Jahren: Damals kam es zu mehreren, teils mehrtägigen Arbeitsniederlegungen, bevor der Konflikt schließlich nur durch externe Schlichtung beigelegt werden konnte.

Analyst mit schwachem Kursziel

Weiterhin Nachwirkungen hat auch eine Analystenstimme, die in dieser Woche für Aufmerksamkeit sorgte: Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" belassen. Auffällig war dabei das Kursziel, das bei 7,75 Euro und damit unterhalb des aktuellen Kursniveaus liegt. Grundsätzlich klingt die Einschätzung aber positiv: Die Nachfrage auf den Nordatlantikstrecken bleibe solide und die Treibstoffkostenentwicklung stütze die Margen, schrieb Alex Irving in einer Studie. Dies stütze Airlines und Flughafenbetreiber zum Jahresstart. Mit Blick auf das vierte Quartal dürften die großen Netzwerk-Fluggesellschaften besser abgeschnitten haben als die Billigflieger, betont er.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
09.01.2026Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
07.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

