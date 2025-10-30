DAX 24.119 +0,0%ESt50 5.699 -0,1%MSCI World 4.383 +0,0%Top 10 Crypto 15,18 +1,2%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 94.742 +1,3%Euro 1,1561 -0,1%Öl 64,90 +0,3%Gold 4.017 -0,5%
Lufthansa Aktie

7,48 EUR +0,08 EUR +1,05 %
STU
Marktkap. 8,33 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

JP Morgan Chase & Co.

Lufthansa Underweight

08:01 Uhr
Lufthansa Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 5,00 auf 5,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal sei besser gewesen als befürchtet, schrieb Harry Gowers am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung. Anhaltende Ergebnisrisiken sorgen bei ihm aber weiter für Skepsis./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Analysen zu Lufthansa AG

08:01 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Lufthansa Halten DZ BANK
30.10.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
30.10.25 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

