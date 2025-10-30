Lufthansa Aktie
Marktkap. 8,33 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 5,00 auf 5,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das dritte Quartal sei besser gewesen als befürchtet, schrieb Harry Gowers am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung. Anhaltende Ergebnisrisiken sorgen bei ihm aber weiter für Skepsis./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 21:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Lufthansa Underweight
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
5,30 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
7,38 €
|Abst. Kursziel*:
-28,15%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
7,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-29,11%
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
