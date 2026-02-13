DAX 24.924 +0,0%ESt50 6.002 +0,3%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 8,7940 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.886 -0,1%Euro 1,1865 -0,1%Öl 67,88 +0,2%Gold 5.001 -0,8%
Marktkap. 2,35 Mrd. EUR

KGV 26,13 Div. Rendite 1,30%
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

Carl Zeiss Meditec Hold

Carl Zeiss Meditec Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 34 auf 30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für die Jenaer gebe es noch zu viel Gegenwind, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der weitere Geschäftsverlauf sei zu unklar./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Hold

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
26,50 €		 Abst. Kursziel*:
13,21%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
26,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,24%
Analyst Name:
Falko Friedrichs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

