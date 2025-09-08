Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,07 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Lufthansa nach einer hauseigenen Fachkonferenz der Schweizer Großbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,25 Euro belassen. Jarrod Castle kam von der "Business Services, Leisure & Transport Conference" mit dem Eindruck, dass im dritten Quartal bislang alles erwartungsgemäß verläuft. Späte September-Buchungen und Streikpotenzial wie beispielsweise in Frankreich könnten das Blatt aber noch zum Positiven oder Negativen wenden, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 13:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Lufthansa Buy
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
9,25 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,58 €
|Abst. Kursziel*:
22,03%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,61 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,52%
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
