Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,11 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 9,25 auf 9,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle bleibt laut seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts mit seinen kaum geänderten Prognosen weiter über dem Marktkonsens./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 15:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Lufthansa Buy
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
9,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,75 €
|Abst. Kursziel*:
22,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
7,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,27%
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|11:21
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.10.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
