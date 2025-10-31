DAX 24.245 +1,2%ESt50 5.703 +0,7%MSCI World 4.393 +0,1%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.306 -2,8%Euro 1,1515 -0,2%Öl 64,48 -0,9%Gold 4.005 +0,1%
Heute im Fokus
Lufthansa im Fokus
Top News
Lufthansa Aktie

7,83 EUR +0,26 EUR +3,46 %
STU
Marktkap. 9,11 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

UBS AG

Lufthansa Buy

11:21 Uhr
Lufthansa Buy
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
7,83 EUR 0,26 EUR 3,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Lufthansa von 9,25 auf 9,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jarrod Castle bleibt laut seinem am Montag vorliegenden Resümee des Quartalsberichts mit seinen kaum geänderten Prognosen weiter über dem Marktkonsens./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 15:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Buy

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
9,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
7,75 €		 Abst. Kursziel*:
22,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
7,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,27%
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

11:21 Lufthansa Buy UBS AG
31.10.25 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
31.10.25 Lufthansa Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.25 Lufthansa Halten DZ BANK
30.10.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

dpa-afx Tarifstreit Lufthansa-Aktie im Plus: Gewerkschaft räumt Lufthansa Zeit für neue Verhandlungen ein Lufthansa-Aktie im Plus: Gewerkschaft räumt Lufthansa Zeit für neue Verhandlungen ein
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag im Aufwind
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Lufthansa setzen Rally fort - UBS sieht Aufwärtspotenzial
Dow Jones Pilotengewerkschaft VC will Lufthansa vorerst nicht bestreiken
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX klettert zum Start des Montagshandels
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag im Plus
finanzen.net Experten sehen bei Lufthansa-Aktie weniger Potenzial
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt schlussendlich im Minus
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag stärker
Business Times Lufthansa hits forecasts in third quarter despite weaker North Atlantic market
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Lufthansa AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is Deutsche Lufthansa (DLAKY) a Great Value Stock Right Now?
Deutsche Welle Germany news: Lufthansa pilots back strike action
Deutsche Welle Lufthansa to shed 4,000 jobs with help from AI
FOX Business Lufthansa to cut thousands of jobs as it seeks to boost profitability
Deutsche Welle Lufthansa to shed 4,000 jobs with help from AI
RTE.ie Lufthansa announces 4,000 job cuts, higher profit targets
