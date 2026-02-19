Flughafen Wien-Aktie tiefer: Betrieb kann nach Stopp wieder aufgenommen werden
Der Flughafen Wien hat nach dem Wintereinbruch seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Gegen Mittag hätten erste Flugzeuge wieder abgehoben, teilte der Flughafen mit. Mehr als 150 Flüge waren abgesagt worden. Allein die Lufthansa-Tochter Austria Airlines (AUA) strich nach eigenen Angaben rund 100 Verbindungen.
Rund 13.000 Passagiere seien davon betroffen gewesen, sagte eine AUA-Sprecherin. Ankommende Langstrecken-Maschinen seien auf umliegende Airports umgeleitet worden. Auch für den Rest des Tages seien Verspätungen und weitere Streichungen nicht ganz auszuschließen, hieß es.
In der Nacht waren am Airport rund 20 Zentimeter Schnee gefallen.
In Wien zeigt sich die Aktie des Flughafen Wien 0,72 Prozent tiefer bei 55,20 Euro.
