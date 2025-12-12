DAX24.258 -0,2%Est505.741 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 -1,9%Nas23.144 -1,9%Bitcoin76.709 -2,6%Euro1,1741 ±0,0%Öl60,95 -1,0%Gold4.281 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Oracle 871460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX fester -- Dow mit neuem Rekord -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Canopy Growth & Co. im Fokus
Top News
OpenAI veröffentlicht neue ChatGPT-Version OpenAI veröffentlicht neue ChatGPT-Version
DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Kaufen DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.
Ausschüttung an Aktionäre

Fraport-Aktie gibt nach: Flughafenbetreiber will erste Dividende seit der Pandemie zahlen

12.12.25 15:22 Uhr
Fraport-Aktie schwächer: Flughafenbetreiber will zum ersten Mal seit Corona-Krise Dividende zahlen | finanzen.net

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport will zum ersten Mal seit der Corona-Krise wieder eine Dividende ausschütten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
70,40 EUR 2,40 EUR 3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der vom Aufsichtsrat genehmigte Wirtschaftsplan 2026 sehe eine Ausschüttung von einem Euro je Aktie für 2025 vor, teilte das Unternehmen am Freitag in Frankfurt mit. Der Gewinn dürfte im kommenden Jahr wegen höherer Abschreibungen allerdings deutlich sinken.

Wer­bung

An der Börse wurden die Neuigkeiten nach einem kurzen Kurssprung mit Verlusten quittiert: Die Fraport-Aktie lag am frühen Nachmittag mit gut einem Prozent im Minus bei 70,05 Euro und gehörte damit zu den wenigen Verlierern im festeren MDAX, dem Index der mittelgroßen Werte. Im Jahresverlauf hat das Papier rund 18 Prozent gewonnen.

Vorstandschef Stefan Schulte und Finanzchef Matthias Zieschang hatten in den vergangenen Monaten bereits angedeutet, dass Fraport für 2025 wieder eine Dividende ausschütten könnte. Nun soll die Ausschüttung mehr als doppelt so hoch ausfallen, wie Analysten im Schnitt erwartet hatten. Fraport hatte die Dividendenzahlungen nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ausgesetzt, nachdem die weltweiten Reisebeschränkungen den Flugverkehr weitgehend zum Erliegen gebracht hatten.

Während der Flugverkehr in den Folgejahren wieder anzog, trieben hohe Investitionen die Schulden des Flughafenbetreibers in die Höhe. So errichtete Fraport in Frankfurt und im peruanischen Lima neue Terminals. Das neue Terminal 3 in Frankfurt soll am 22. April 2026 in Betrieb gehen. Fraport rechnet dann mit steigenden Abschreibungen von rund 140 Millionen Euro und höheren Zinsaufwendungen. Dies zehrt den Angaben zufolge deutlich am Konzernergebnis.

Wer­bung

Anders sieht es beim freien Barmittelzufluss aus: Während die Investitionen diesen zuletzt ins Minus zogen, soll er den Angaben zufolge 2026 ins Plus klettern. Damit erhalte Fraport den finanziellen Spielraum zur Zahlung von Dividenden und zum Schuldenabbau, hieß es weiter. Den formellen Dividendenvorschlag sollen Vorstand und Aufsichtsrat im kommenden Jahr fassen.

Längerfristig will Fraport wieder wie früher 40 bis 60 Prozent des Gewinnanteils der Gesellschafter als Dividende ausschütten. "Im Vordergrund der nächsten Jahre steht aber zunächst der Schuldenabbau", stellt das Unternehmen klar. Die bisher letzte Dividende hatte Fraport 2019 ausgeschüttet: Damals erhielten die Anteilseigner zwei Euro je Aktie für 2018. Größte Profiteure der Dividende sind das Land Hessen und die Stadt Frankfurt. Sie halten zusammen gut die Hälfte der Fraport-Aktien.

/stw/err/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fraport AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fraport AG

DatumRatingAnalyst
11.12.2025Fraport HoldWarburg Research
11.12.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.11.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Fraport OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
03.12.2025Fraport OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Fraport OutperformBernstein Research
14.11.2025Fraport OverweightBarclays Capital
11.11.2025Fraport KaufenDZ BANK
21.10.2025Fraport OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.12.2025Fraport HoldWarburg Research
11.12.2025Fraport HoldJefferies & Company Inc.
28.11.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Fraport NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2025Fraport NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Fraport SellUBS AG
05.08.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
11.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.
03.07.2025Fraport UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fraport AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen