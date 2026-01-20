DAX24.888 -0,1%Est505.949 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 -2,4%Nas23.501 +0,3%Bitcoin74.127 +1,6%Euro1,1856 -0,3%Öl65,84 -0,7%Gold5.082 +2,0%
Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar
ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Fraport auf 'Positive Catalyst Watch'

26.01.26 08:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
75,95 EUR 0,55 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall drückte den Papieren der Frankfurter wie auch Getlink vor der Berichtssaison der europäischen Infrastrukturbranche den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, der kurzfristig besonderen Optimismus für die Kursentwicklung signalisiert. Fraport dürfte hinsichtlich der Barmittelzuflüsse das Vertrauen stärken und einen starken Ausblick auf 2026 abgeben, so die Expertin./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 19:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 00:15 / GMT

