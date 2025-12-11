Fraport Aktie
Marktkap. 6,31 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach der Bestätigung einer Dividendenzahlung im Jahr 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die avisierte Ausschüttung von einem Euro je Aktie decke sich mit seiner Erwartung, schrieb Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
