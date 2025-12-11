DAX 24.186 -0,5%ESt50 5.721 -0,6%MSCI World 4.415 -0,7%Top 10 Crypto 12,38 +1,9%Nas 23.292 -1,3%Bitcoin 76.800 -2,5%Euro 1,1748 +0,1%Öl 61,29 -0,4%Gold 4.298 +0,4%
Fraport Aktie

69,55 EUR -1,25 EUR -1,77 %
STU
Marktkap. 6,31 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Fraport AG
69,55 EUR -1,25 EUR -1,77%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach der Bestätigung einer Dividendenzahlung im Jahr 2026 auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Die avisierte Ausschüttung von einem Euro je Aktie decke sich mit seiner Erwartung, schrieb Graham Hunt in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 10:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
69,00 €		 Abst. Kursziel*:
4,35%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
69,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,52%
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

