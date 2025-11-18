DAX 23.181 -1,7%ESt50 5.535 -1,9%MSCI World 4.257 +0,0%Top 10 Crypto 12,56 -1,9%Nas 22.433 -1,2%Bitcoin 78.773 -1,7%Euro 1,1588 +0,1%Öl 64,63 -0,3%Gold 4.089 +0,5%
Fraport Aktie

68,70 EUR -2,30 EUR -3,24 %
STU
Marktkap. 7,05 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Fraport AG
68,70 EUR -2,30 EUR -3,24%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fraport zwar von 58 auf 65 Euro angehoben, die inzwischen hoch bewerteten Aktien aber von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Papiere der Frankfurter würden nach ihrem starken Lauf nicht nur gegenüber den Konkurrenten Aena und ADP mit einer Prämie gehandelt, sondern auch gegenüber dem eigenen inneren Wert, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstagabend in seiner Neubewertung. Er ist zudem weitaus skeptischer für den Barmittelzufluss 2026/27 als der Markt. Seine Prognose beträgt nur etwa die Hälfte des Konsenses./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 16:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
68,30 €		 Abst. Kursziel*:
-4,83%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
68,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,39%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

