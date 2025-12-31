DAX 24.679 +0,6%ESt50 5.889 +0,7%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1682 -0,3%Öl 60,92 +0,2%Gold 4.418 +2,0%
Fraport Aktie

70,90 EUR +0,80 EUR +1,14 %
STU
Marktkap. 6,5 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Fraport Sell

12:11 Uhr
Fraport Sell
Fraport AG
70,90 EUR 0,80 EUR 1,14%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Sell" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Cristian Nedelcu hält in einer am Montag vorliegenden Studie die Markterwartungen an den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) des Flughafenbetreibers für 2027 für viel zu hoch./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Zusammenfassung: Fraport Sell

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
70,60 €		 Abst. Kursziel*:
-7,93%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
70,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,32%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

