Fraport Aktie
Marktkap. 6,5 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport auf "Sell" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Cristian Nedelcu hält in einer am Montag vorliegenden Studie die Markterwartungen an den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) des Flughafenbetreibers für 2027 für viel zu hoch./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 11:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fraport Sell
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
70,60 €
|Abst. Kursziel*:
-7,93%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
70,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,32%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
