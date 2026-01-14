Fraport Aktie
Marktkap. 6,54 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fraport von 60 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein Team um die Analysten Andy Chu und Jaime Rowbotham veröffentlichte am Donnerstag einen Branchenausblick auf das Jahr 2026. Die Voraussetzungen für die Transportbranche seien komplex: Während die Trends im Passagier- und Frachtbereich solide seien, signalisierten aktuelle Wirtschaftsindikatoren eine konjunkturelle Abschwächung. Vor diesem Hintergrund sollten sich Anleger stark an aktuellen Branchendaten orientieren und flexibel auf neue Entwicklungen reagieren./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Zusammenfassung: Fraport Hold
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
73,10 €
|Abst. Kursziel*:
-16,55%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
73,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-17,40%
|
Analyst Name:
Andy Chu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|10:16
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|12.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|12.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|19.11.25
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.07.25
|Fraport Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.12.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.11.25
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.