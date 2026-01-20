DAX 24.561 -0,6%ESt50 5.883 -0,2%MSCI World 4.471 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 +0,6%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.876 +0,4%Euro 1,1689 +0,0%Öl 65,09 -0,4%Gold 4.838 +0,1%
Fraport Aktie

Marktkap. 7,01 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Sell" belassen. Die Aussichten im Luftverkehr seien für 2026 stark, schrieb Cristian Nedelcu am Mittwochnachmittag nach einem Gespräch mit dem Finanzchef./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 14:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 14:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

Zusammenfassung: Fraport Sell

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
74,60 €		 Abst. Kursziel*:
-12,87%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
75,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,25%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

