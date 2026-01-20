UBS AG

Fraport Sell

08:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Sell" belassen. Die Aussichten im Luftverkehr seien für 2026 stark, schrieb Cristian Nedelcu am Mittwochnachmittag nach einem Gespräch mit dem Finanzchef./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026

