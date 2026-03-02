DAX 23.216 -1,6%ESt50 5.614 -1,9%MSCI World 4.380 -0,6%Top 10 Crypto 8,9170 +2,8%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.812 +2,6%Euro 1,1556 +0,2%Öl 103,9 +11,4%Gold 5.108 +0,1%
Wacker Neuson Aktie

19,02 EUR -0,06 EUR -0,31 %
STU
Marktkap. 1,28 Mrd. EUR

KGV 14,18 Div. Rendite 4,10%
WKN WACK01
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN WACK01

ISIN DE000WACK012
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000WACK012

Symbol WKRCF
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WKRCF

Warburg Research

Wacker Neuson SE Buy

09:36 Uhr
Wacker Neuson SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Wacker Neuson SE
19,02 EUR -0,06 EUR -0,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Aktien des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson bei unverändertem Kursziel von 24 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Mit dem Kursrutsch der vergangenen Wochen nach der gescheiterten Übernahme durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat gebe es nun eine attraktive Einstiegsgelegenheit vor einem zyklischen Wendepunkt, schrieb Stefan Augustin in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Wacker Neuson Buy

Unternehmen:
Wacker Neuson SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,40 €		 Abst. Kursziel*:
30,43%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
19,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,18%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Wacker Neuson SE

09:36 Wacker Neuson Buy Warburg Research
11.02.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
11.02.26 Wacker Neuson Hold Warburg Research
23.01.26 Wacker Neuson Hold Warburg Research
23.01.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Wacker Neuson SE

finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels leichter
finanzen.net Wacker Neuson SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Handelsende fester
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Abgaben
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX schwächer
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der SDAX nachmittags
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group publishes preliminary financial year 2025 figures and shows a positive outlook
EQS Group EQS-Adhoc: Wacker Neuson Group publishes preliminary financial year 2025 figures
EQS Group EQS-Adhoc: Discussions between Wacker Neuson SE and Doosan Bobcat Inc. regarding the acquisition of a majority stake and takeover of Wacker Neuson SE will not be continued
EQS Group EQS-Adhoc: Wacker Neuson SE confirms discussions regarding acquisition of majority stake and takeover by Doosan Bobcat Inc.
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group improves further in the third quarter and narrows the guidance for the financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Wacker Neuson Group publishes Half-year Report and confirms the guidance for the financial year 2025
EQS Group EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
