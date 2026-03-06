Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,74 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,60 auf 8 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Es herrsche große Unsicherheit hinsichtlich der Treibstoffpreise und der Nachfrage, schrieb Andrew Lobbenberg am Freitagabend noch vor der erneuten Ölpreisrally an diesem Montag. Er bezweifelt aber, dass die Kerosinpreise auf dem derzeitigen Niveau bleiben werden und sieht daher die Zeit gekommen, um wieder konstruktiver für einige Fluggesellschaften zu werden. Er geht davon aus, dass der Kerosinpreis stark fallen wird, sobald die Luftangriffe auf den Iran nachlassen oder aufhören./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 21:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Lufthansa Equal Weight
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
8,13 €
|Abst. Kursziel*:
-1,65%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
7,67 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,36%
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
