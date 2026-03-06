DAX23.342 -1,1%Est505.663 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 +4,2%Nas22.337 -0,2%Bitcoin59.600 +4,0%Euro1,1582 +0,4%Öl100,5 +7,6%Gold5.091 -0,3%
Lufthansa-Konzern verlängert Flugstopp nach Nahost

09.03.26 14:52 Uhr
FRANKFURT/DUBAI (dpa-AFX) - Wegen des Iran-Kriegs fliegt der Lufthansa-Konzern (Lufthansa) weiterhin nicht zu bestimmten Zielen in der Region. Die verschiedenen Airlines der Gruppe setzen die Flüge nach Dammam, Dubai und Abu Dhabi bis einschließlich Sonntag (15. März) aus, wie das Unternehmen mitteilte. Die Verbindungen nach Tel Aviv bleiben bis einschließlich Grün-Donnerstag (2. April) eingestellt.

Schon in der vergangenen Woche war festgelegt worden, dass Amman und Erbil bis einschließlich 15. März nicht angeflogen werden. Beirut-Flüge sind bis einschließlich 28. März gestrichen und Teheran bis einschließlich 30. April.

Die Flughäfen in Riad, Jeddah und Larnaca auf Zypern werden planmäßig bedient. Lufthansa schickt zudem Chartermaschinen im Auftrag von Reiseveranstaltern und für die Bundesregierung. Hier ist ein weiterer Flug von Maskat im Oman geplant, der am Dienstagmorgen in Frankfurt landen soll./ceb/DP/stw

