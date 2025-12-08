DAX 24.098 -0,3%ESt50 5.710 -0,2%MSCI World 4.400 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.512 -0,3%Euro 1,1657 +0,2%Öl 61,94 -0,3%Gold 4.200 -0,2%
Lufthansa Aktie

8,01 EUR -0,08 EUR -0,94 %
STU
Marktkap. 9,91 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212

ISIN DE0008232125

Symbol DLAKF

UBS AG

Lufthansa Buy

08:26 Uhr
Lufthansa AG
8,01 EUR -0,08 EUR -0,94%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Insgesamt erwartet Jarrod Castle ein weiteres gutes Jahr für die Aktien europäischer Airlines, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf 2026 schrieb. Die Bewertungen seien attraktiv. Bei der Lufthansa sieht Castle dank strikter Kostenkontrolle Margenpotenzial./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
9,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,13 €		 Abst. Kursziel*:
16,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,60%
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

08:26 Lufthansa Buy UBS AG
08.12.25 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
08.12.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
01.12.25 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

dpa-afx Höhere Preise erwartet TUI-Aktie in Grün: Reisen wird etwas teurer TUI-Aktie in Grün: Reisen wird etwas teurer
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa wird am Nachmittag ausgebremst
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX auf grünem Terrain
finanzen.net XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX am Mittag
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX verliert zum Start
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Montagmittag zu
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa steigt am Montagvormittag
Globes Lufthansa cargo imposes Israel arms embargo
Business Times China's Unipec agrees to jet fuel term supply deal with Lufthansa
RTE.ie Lufthansa throws hat in ring in bidding for TAP stake
Business Times Lufthansa enters race for TAP stake against Air France-KLM
Business Times Lufthansa hits forecasts in third quarter despite weaker North Atlantic market
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Lufthansa AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is Deutsche Lufthansa (DLAKY) a Great Value Stock Right Now?
Deutsche Welle Germany news: Lufthansa pilots back strike action
