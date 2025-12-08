Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,91 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9,50 Euro auf "Buy" belassen. Insgesamt erwartet Jarrod Castle ein weiteres gutes Jahr für die Aktien europäischer Airlines, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf 2026 schrieb. Die Bewertungen seien attraktiv. Bei der Lufthansa sieht Castle dank strikter Kostenkontrolle Margenpotenzial./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Buy
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
9,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
8,13 €
|Abst. Kursziel*:
16,85%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,01 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,60%
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,69 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
