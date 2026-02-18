Ahold Delhaize (Ahold) Aktie
Marktkap. 34,21 Mrd. EURKGV 13,88 Div. Rendite 3,56%
WKN A2ANT0
ISIN NL0011794037
Symbol AHODF
Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 35 auf 38 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Matthew Clements begründete steigende Gewinnschätzungen je Aktie am Mittwochnachmittag mit dem starken Margenergebnis, das der Supermarktkonzern im vierten Quartal erzielt habe. Die Wachstumsstrategie werde vom Unternehmen konsequent umgesetzt, doch aktienseitig sei die Bewertung angemessen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight
|Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
39,57 €
|Abst. Kursziel*:
-3,97%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
39,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-3,94%
|
Analyst Name:
Matthew Clements
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,41 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
