Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

Marktkap. 34,21 Mrd. EUR

KGV 13,88 Div. Rendite 3,56%
WKN A2ANT0

ISIN NL0011794037

Symbol AHODF

Barclays Capital

Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight

08:16 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 35 auf 38 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Matthew Clements begründete steigende Gewinnschätzungen je Aktie am Mittwochnachmittag mit dem starken Margenergebnis, das der Supermarktkonzern im vierten Quartal erzielt habe. Die Wachstumsstrategie werde vom Unternehmen konsequent umgesetzt, doch aktienseitig sei die Bewertung angemessen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 15:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
39,57 €		 Abst. Kursziel*:
-3,97%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
39,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,94%
Analyst Name:
Matthew Clements 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,41 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

08:16 Ahold Delhaize (Ahold) Equal Weight Barclays Capital
16.02.26 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Goldman Sachs Group Inc.
12.02.26 Ahold Delhaize (Ahold) Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform Bernstein Research
11.02.26 Ahold Delhaize (Ahold) Buy Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

finanzen.net Profitable Ahold Delhaize (Ahold)-Anlage? EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren verdient EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Ahold Delhaize (Ahold): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Ahold Delhaize auf 45 Euro - 'Buy'
dpa-afx Ahold Delhaize-Aktie deutlich gefragt: Trotz schwierigem US-Geschäft mehr als gedachtt verdient
dpa-afx ROUNDUP: Ahold Delhaize verdient mehr als gedacht - Aktie an EuroStoxx-Spitze
finanzen.net Ausblick: Ahold Delhaize stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net So schätzen Analysten die Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie ein
Zacks Zacks.com featured highlights Affiliated Managers, Koninklijke Ahold Delhaize, Noah, Plains GP and Gibraltar Industries
Zacks Zacks.com featured highlights include Nomad Foods, Koninklijke Ahold Delhaize, Upbound Easterly Government Properties and The Gorman-Rupp
