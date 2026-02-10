DAX 24.944 -0,2%ESt50 6.042 -0,1%MSCI World 4.575 +0,1%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.102 -0,6%Bitcoin 56.230 -2,8%Euro 1,1916 +0,2%Öl 69,78 +1,0%Gold 5.105 +1,6%
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
DAX im Sinkflug - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben? DAX im Sinkflug - Erneuter Angriff auf 25.000-Punkte-Marke verschoben?
Ausblick: Rivian Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Rivian Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ahold Delhaize (Ahold) Aktie

37,73 EUR +3,04 EUR +8,76 %
STU
34,42 CHF +2,71 CHF +8,56 %
BRX
Marktkap. 29,97 Mrd. EUR

KGV 16,54 Div. Rendite 3,73%
WKN A2ANT0

ISIN NL0011794037

Symbol AHODF

UBS AG

Ahold Delhaize (Ahold) Neutral

11:51 Uhr
Ahold Delhaize (Ahold) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Ahold Delhaize (Ahold)
37,73 EUR 3,04 EUR 8,76%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate der Supermarktkette hätten die Marktprognosen deutlich übertroffen, schrieb Sreedhar Mahamkali am Mittwoch. Der Ausblick auf 2026 sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

