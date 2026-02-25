AIXTRON Aktie
Marktkap. 2,72 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Overweight" belassen. Der Auftragseingang sei sehr stark gewesen, schrieb Simon Coles am Donnerstag nach den Zahlen. Die Signale für das erste Quartal seien etwas mau, aber an der Anlagestory ändere sich nichts./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Overweight
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,34 €
|Abst. Kursziel*:
-1,34%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
24,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,81%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
