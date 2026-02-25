DAX 25.274 +0,4%ESt50 6.194 +0,3%MSCI World 4.583 +0,1%Top 10 Crypto 8,8225 +1,1%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.762 +0,4%Euro 1,1803 -0,1%Öl 69,95 -1,4%Gold 5.168 +0,1%
Top News
Barclays Capital: Deutsche Telekom-Aktie erhält Overweight
Barclays Capital: Overweight für Scout24-Aktie
AIXTRON Aktie

Marktkap. 2,72 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Overweight" belassen. Der Auftragseingang sei sehr stark gewesen, schrieb Simon Coles am Donnerstag nach den Zahlen. Die Signale für das erste Quartal seien etwas mau, aber an der Anlagestory ändere sich nichts./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,34 €		 Abst. Kursziel*:
-1,34%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
24,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,81%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

11:56 AIXTRON Hold Warburg Research
10:46 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:31 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
20.02.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

finanzen.net Auch Umsatz geringer AIXTRON-Aktie dreht ins Plus: AIXTRON steckt in weiterem Übergangsjahr - Hoffnung für 2027 AIXTRON-Aktie dreht ins Plus: AIXTRON steckt in weiterem Übergangsjahr - Hoffnung für 2027
dpa-afx ROUNDUP: Aixtron steckt in weiterem Übergangsjahr - Hoffnung für 2027
finanzen.net TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 3 Jahren gekostet
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX zum Start schwächer
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE fällt am Vormittag tief
StockXperts Aixtron: Der KO-Schlag für die Rally
dpa-afx Aixtron blickt vorsichtig auf 2026 - Personalabbau
EQS Group EQS-News: AIXTRON mit robustem Ergebnis in herausforderndem Marktumfeld
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: AIXTRON with robust results in a soft market environment
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
