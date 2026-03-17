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SMC Research

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11:49 Uhr
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SMC-Research sieht die artec technologies AG nach den ersten vorgelegten Daten für 2025 operativ auf einem guten Weg. SMC-Analyst Adam Jakubowski hebt insbesondere den deutlichen Umsatzanstieg und die wieder übersprungene 3-Mio.-Euro-Marke hervor. Auch wenn intensivierte Investitionstätigkeit die Ergebnisdynamik begrenzt habe, spreche der Expansionsschritt in die Golfregion laut SMC-Research für zusätzliche Ambitionen. Vor diesem Hintergrund sei das Kursziel auf 3,40 Euro erhöht und das Urteil „Speculative Buy“ bestätigt worden.

Die ersten Daten, die artec für 2025 vorgelegt habe, seien überzeugend ausgefallen. Der Umsatz habe im Vorjahresvergleich um 30 Prozent auf 3,2 Mio. Euro gesteigert werden können, womit zum ersten Mal seit 2020 wieder die Marke von 3 Mio. Euro übertroffen worden sei. Auch die Umsatzschätzung von SMC-Research habe sich mit 3,0 Mio. Euro als zu vorsichtig erwiesen. Das gelte, wenn auch nur minimal, ebenfalls für das EBITDA, das auf vorläufiger Basis nun mit 0,57 Mio. Euro gemeldet worden sei. Hier habe gegenüber dem Vorjahr allerdings kein Anstieg vermeldet werden können, was auf zwei Ursachen zurückgehe. Zum einen habe artec 2024 einen Ertrag aus einer Forschungszulage in Höhe von 0,13 Mio. Euro verbucht, der sich 2025 in dieser Höhe nicht wiederholt habe, und zum anderen habe das Unternehmen 2025 verstärkt in die weitere Entwicklung seiner Produkte investiert.

Nun stehe die Stärkung der vertrieblichen Potenz auf der Agenda. Dafür habe artec im Dezember eine Niederlassung in Dubai eröffnet und dafür einen sehr branchenerfahrenen Mitarbeiter engagiert. Mit diesem Schritt solle die Gewinnung neuer Projekte und die Betreuung der vorhandenen Kunden erleichtert werden. Angesichts der Tatsache, dass artec schon in der Vergangenheit einen wichtigen Schwerpunkt seiner Aktivitäten in der Region gehabt habe, erscheine dieses Vorhaben sinnvoll, auch wenn die aktuelle Lage wegen des Irankrieges die Umsetzung des Plans zumindest kurzfristig erschwere.

Aber auch im BOS-Bereich sehe artec für seine Produkte und Lösungen noch vielfältige Chancen und berichte von einer vielversprechenden Pipeline. Wie üblich sei hier aber das zeitliche Profil der möglichen Auftragsgewinne und -umsetzungen nur sehr schwer abzuschätzen.

Deswegen beschränke sich der Vorstand im Hinblick auf das laufende Jahr auf die Aussage, den Umsatz erneut steigern zu wollen. Eine genauere Prognose könnte zusammen mit dem Geschäftsbericht für 2025 veröffentlicht werden.

SMC-Research habe die vorläufigen Zahlen und den Expansionsschritt in die Golfregion zum Anlass genommen, die Schätzungen etwas zu modifizieren. Dabei sei die Umsatzreihe etwas erhöht worden, dies allerdings aus Vorsicht erst ab 2027. Ergebnisseitig seien für 2026 nur die zusätzlichen Kosten angesetzt worden, anschließend werde dann ab 2028 dank der zu erwartenden zusätzlichen Deckungsbeiträge mit leicht höheren Margen gerechnet.

Insgesamt habe sich das Kursziel dadurch von 3,20 auf 3,40 Euro erhöht. Auf dieser Grundlage werde das Urteil „Speculative Buy“ bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 20.03.2026 um 11:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 20.03.2026 um 11:12 Uhr fertiggestellt und am 20.03.2026 um 11:30 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/03/2026-03-20-SMC-Comment-artec_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

 

 

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: artec technologies Kaufen

Unternehmen:
artec technologies AG		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
3,40 €
Rating jetzt:
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70,00%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
2,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
70,43%
Analyst Name:
Dr. Adam Jakubowski 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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