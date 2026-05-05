DAX 24.932 +2,2%ESt50 6.019 +2,5%MSCI World 4.700 +0,5%Top 10 Crypto 10,43 +0,3%Nas 25.326 +1,0%Bitcoin 69.990 +1,3%Euro 1,1753 +0,5%Öl 103,1 -6,6%Gold 4.681 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Intel 855681 Amazon 906866 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knackt 25.000er-Marke -- US-Börsen in Grün erwartet -- HENSOLDT meldet starke Zahlen -- NEL ASA, Ölaktien, Disney, Uber, BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, AMD und weitere Chipaktien im Fokus
Top News
Infineon-Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen: Chipkonzern hebt wegen des KI-Booms die Jahresprognose an Infineon-Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen: Chipkonzern hebt wegen des KI-Booms die Jahresprognose an
Mögliches Kriegsende im Iran und KI-Euphorie: DAX schraubt sich zeitweise über 25.000er-Marke Mögliches Kriegsende im Iran und KI-Euphorie: DAX schraubt sich zeitweise über 25.000er-Marke
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
89,90 EUR +1,60 EUR +1,81 %
STU
89,90 EUR +1,12 EUR +1,26 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 153,91 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 919730

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012221716

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ABLZF

RBC Capital Markets

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

14:41 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
ABB (Asea Brown Boveri)
89,90 EUR 1,60 EUR 1,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 65 auf 72 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Dynamik im Rechenzentrenbereich habe dem Technologiekonzern im ersten Quartal eine überraschend starke Auftragsdynamik beschert, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Alles laufe nach Plan. Kuenne hob seine Schätzungen für 2026 und 2027 an. Angesichts des Aufschlags zur Branche sehe er für die Bewertung aber keine Luft mehr nach oben./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ABB

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
72,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
82,42 CHF		 Abst. Kursziel*:
-12,64%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,63 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

14:41 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.04.26 ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen DZ BANK
23.04.26 ABB (Asea Brown Boveri) Hold Deutsche Bank AG
23.04.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

finanzen.net Aufschläge in Zürich: SMI fester
finanzen.net Börse Zürich: SLI notiert am Nachmittag im Plus
finanzen.net SIX-Handel: SMI präsentiert sich am Dienstagmittag fester
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SMI beginnt Handel in der Verlustzone
finanzen.net Verluste in Zürich: SMI zum Handelsende in Rot
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: So entwickelt sich der SMI nachmittags
finanzen.net Verluste in Europa: STOXX 50 notiert im Minus
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Shell, HSBC, Texas Instruments and ABB
Zacks Is ABB (ABBNY) Outperforming Other Industrial Products Stocks This Year?
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why ABB (ABBNY) is a Great Choice
EQS Group Q1 2026 results
MotleyFool Blast from the Past, Vol. 12: ABB
Zacks 3 Reasons Growth Investors Will Love ABB (ABBNY)
Zacks Are Industrial Products Stocks Lagging ABB (ABBNY) This Year?
Financial Times Nvidia and ABB launch partnership for AI-enabled autonomous robots
RSS Feed
ABB (Asea Brown Boveri) zu myNews hinzufügen