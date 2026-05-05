ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 65 auf 72 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Dynamik im Rechenzentrenbereich habe dem Technologiekonzern im ersten Quartal eine überraschend starke Auftragsdynamik beschert, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Alles laufe nach Plan. Kuenne hob seine Schätzungen für 2026 und 2027 an. Angesichts des Aufschlags zur Branche sehe er für die Bewertung aber keine Luft mehr nach oben./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 17:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
72,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
82,42 CHF
|Abst. Kursziel*:
-12,64%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,63 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|14:41
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|23.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
