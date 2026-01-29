ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 121,67 Mrd. EURKGV 27,53
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von ABB von 68 auf 75 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Wachstumskurs von ABB setzte sich in 2025 dynamisch mit neuen Rekordwerten fort", schrieb Robert Czerwensky am Freitag mit Blick auf die Zahlen vom Vortag. "Der Ausblick für 2026 ist positiv und ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt." Er passte seine Schätzungen an./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 09:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
66,36 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
66,74 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Czerwensky
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,50 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|10:26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|10:16
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|10:26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|10:16
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|10:16
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB (Asea Brown Boveri) Kaufen
|DZ BANK
|10:26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|ABB (Asea Brown Boveri) Underperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|Jefferies & Company Inc.