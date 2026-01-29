Deutsche Bank AG

Givaudan Buy

10:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3900 auf 3750 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Aromenhersteller habe ihre Erwartungen im vierten Quartal und zweiten Halbjahr erfüllt, aber leicht unter dem Marktkonsens gelegen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Freitag vorliegenden Resümee der Zahlen. Die Aktien seien im historischen Vergleich enorm günstig, auch mit Blick auf den MSCI Europe./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

