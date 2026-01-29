Givaudan Aktie
Marktkap. 31,62 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3900 auf 3750 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Aromenhersteller habe ihre Erwartungen im vierten Quartal und zweiten Halbjahr erfüllt, aber leicht unter dem Marktkonsens gelegen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Freitag vorliegenden Resümee der Zahlen. Die Aktien seien im historischen Vergleich enorm günstig, auch mit Blick auf den MSCI Europe./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Buy
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
3.750,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
2.993,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
25,29%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
2.983,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
25,71%
|
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.613,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
