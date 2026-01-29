DAX 24.493 +0,8%ESt50 5.929 +0,6%MSCI World 4.546 +0,0%Top 10 Crypto 10,76 -1,7%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.127 -2,2%Euro 1,1902 -0,6%Öl 70,24 -0,9%Gold 4.970 -7,6%
Givaudan Aktie

3.264,00 EUR +43,00 EUR +1,33 %
STU
2.983,00 CHF +57,00 CHF +1,95 %
SWX
Marktkap. 31,62 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
Givaudan AG
3.264,00 EUR 43,00 EUR 1,33%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Givaudan von 3900 auf 3750 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Aromenhersteller habe ihre Erwartungen im vierten Quartal und zweiten Halbjahr erfüllt, aber leicht unter dem Marktkonsens gelegen, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Freitag vorliegenden Resümee der Zahlen. Die Aktien seien im historischen Vergleich enorm günstig, auch mit Blick auf den MSCI Europe./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Buy

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
3.750,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
2.993,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
25,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2.983,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
25,71%
Analyst Name:
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.613,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

