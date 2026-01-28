JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,39 Mrd. EURKGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik von 22 auf 28 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich bei den Jenaern merklich gebessert, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Er setzt dabei auf den Führungswechsel und die besseren Erholungsaussichten für 2026 im Halbleiter-Kerngeschäft./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,56 €
|Abst. Kursziel*:
9,55%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
25,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,63%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
