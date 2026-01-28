DAX 24.404 +0,4%ESt50 5.910 +0,3%MSCI World 4.550 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.163 -2,1%Euro 1,1940 -0,3%Öl 69,81 -1,5%Gold 5.168 -4,0%
JENOPTIK Aktie

25,54 EUR +1,08 EUR +4,42 %
STU
Marktkap. 1,39 Mrd. EUR

KGV 13,86 Div. Rendite 1,69%
WKN A2NB60

ISIN DE000A2NB601

Symbol JNPKF

JENOPTIK Buy

Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
25,54 EUR 1,08 EUR 4,42%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Jenoptik von 22 auf 28 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich bei den Jenaern merklich gebessert, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung. Er setzt dabei auf den Führungswechsel und die besseren Erholungsaussichten für 2026 im Halbleiter-Kerngeschäft./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,56 €		 Abst. Kursziel*:
9,55%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
25,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,63%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JENOPTIK AG

28.01.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
01.12.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
27.11.25 JENOPTIK Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu JENOPTIK AG

TraderFox Trading-Room-Notizen ASML steigert den Auftragseingang um 85 % - 2026 wird ein Wachstumsjahr. Die Implikation: Diese zwei Profiteure müssen Trader kennen! ASML steigert den Auftragseingang um 85 % - 2026 wird ein Wachstumsjahr. Die Implikation: Diese zwei Profiteure müssen Trader kennen!
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagnachmittag mit Verlusten
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagmittag auf rotem Terrain
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück
finanzen.net JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK wird am Vormittag ausgebremst
finanzen.net XETRA-Handel SDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Gewinnen
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX nachmittags schwächer
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX legt am Nachmittag zu
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Daniela Mattheus becomes new Chairwoman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Chairman of the Supervisory Board of JENOPTIK AG resigns
EQS Group EQS-Adhoc: JENOPTIK AG: Dr. Stefan Traeger to leave Jenoptik
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JENOPTIK AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
