DAX24.518 +0,9%Est505.946 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,75 -2,6%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.302 -1,9%Euro1,1919 -0,4%Öl70,57 -0,4%Gold5.083 -5,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Bank 514000 Apple 865985 adidas A1EWWW Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Palantir, BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk im Fokus
Top News
American Express-Aktie verliert dennoch: Umsatz und Gewinn gestiegen American Express-Aktie verliert dennoch: Umsatz und Gewinn gestiegen
ATOSS Software: Das könnte die Wende sein ATOSS Software: Das könnte die Wende sein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rückstellungen

American Express-Aktie verliert dennoch: Umsatz und Gewinn gestiegen

30.01.26 13:58 Uhr
NYSE-Aktie American Express dennoch in Rot: Umsatz- und Gewinnplus | finanzen.net

Der Kreditkartenanbieter American Express hat Ende 2025 nicht so stark wie Visa und MasterCard von der Konsumlust der Kunden profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
290,30 EUR -9,10 EUR -3,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MasterCard Inc.
450,95 EUR 2,05 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
275,40 EUR -0,80 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im vierten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um zehn Prozent auf knapp 19 Milliarden US-Dollar (15,9 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Freitag in New York mitteilte. Der Quartalsgewinn legte um 13 Prozent auf knapp 2,5 Milliarden Dollar zu.

Wer­bung

Dämpfend wirkten sich dabei drohende Kreditausfälle aus, denn American Express legte dafür mit 1,4 Milliarden Dollar etwas mehr zurück als ein Jahr zuvor. Im Gesamtjahr verdiente der Konzern 10,8 Milliarden Dollar, eine Steigerung um sieben Prozent. Die Aktie des Konzerns reagierte vorbörslich im NYSE-Handel mit einem Kursverlust von 2,73 Prozent auf 348,71 US-Dollar auf die Neuigkeiten.

Anders als Visa und MasterCard wickelt American Express nicht nur Kartenzahlungen ab, sondern vergibt auch Kredite. Zudem zielt Amex verstärkt auf zahlungskräftige Kunden ab, die für vergleichsweise hohe Kartengebühren unter anderem Rabatte auf Reisen und Zugang zu den Flughafen-Lounges von American Express bekommen.

Die amerikanische Kreditkartenbranche steht derzeit unter Beschuss von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte Mitte Januar angekündigt, dass ab dem 20. Januar für Kreditkarten ein Jahr lang ein Maximalzins von zehn Prozent gelten soll. Unklar war zunächst, ob und wenn ja, wie Trumps Plan zu realisieren ist.

Wer­bung

Trump verspricht sich davon, das Leben von US-Amerikanern "erschwinglich" zu machen: Viele von ihnen leben von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck und haben keine großen Rücklagen. Zudem ist der Kauf auf Pump in den Vereinigten Staaten deutlich üblicher als in Deutschland, sodass sich viele verschulden und Kreditkartenzinsen jeden Monat aufs Neue bedienen müssen.

Nach Angaben der US-Notenbank Federal Reserve von November 2025 lag der durchschnittliche Zinssatz für Kreditkarten zwischen Ende 2023 und Ende 2024 bei 21,5 Prozent. Trump fordert dementsprechend mehr als eine Halbierung.

/stw/so/nas/jha/

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Express

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Express

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Nada`s Images / Shutterstock.com, Gordon Bell / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
21.01.2026Visa KaufenDZ BANK
26.11.2025Visa BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
21.01.2026Visa KaufenDZ BANK
26.11.2025Visa BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Visa Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen