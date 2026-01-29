DAX24.517 +0,9%Est505.946 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,83 -1,9%Nas23.638 -0,2%Bitcoin69.949 -1,0%Euro1,1913 -0,5%Öl70,78 -0,1%Gold5.089 -5,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW Apple 865985 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street vorbörslich tiefer -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
Top News
OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird OKX Card: Wenn Krypto endlich alltagstauglich wird
Börsenfeiertage an der Wall Street 2026: Dann bleiben die New Yorker Börsen NYSE und NASDAQ geschlossen Börsenfeiertage an der Wall Street 2026: Dann bleiben die New Yorker Börsen NYSE und NASDAQ geschlossen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ROUNDUP: Verizon gewinnt mehr Mobilfunkkunden - Aktienrückkauf angekündigt

30.01.26 15:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AT&T Inc. (AT & T Inc.)
21,18 EUR 0,32 EUR 1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
T-Mobile US
160,74 EUR 3,74 EUR 2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
35,85 EUR 2,45 EUR 7,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Telekomkonzern Verizon hat im vierten Quartal deutlich mehr neue Mobilfunkkunden gewonnen als erwartet. Der Konzern profitierte dabei von Werbemaßnahmen im hart umkämpften Markt. Im Mobilfunkgeschäft wurden netto rund 616.000 neue Kunden gewonnen, wie der Konzern am Freitag in New York mitteilte. Dies sei der beste Quartalswert seit 2019, heißt es weiter. Analysten hatten hier mit deutlich weniger gerechnet. Im Breitband-Geschäft waren es 372.000 neue Verträge.

Wer­bung

Das vierte Quartal beweise, "dass wir wachsen können", sagte Verizon-Chef Jan Schulman laut Mitteilung. Auch die unter dem neuen Konzernchef eingeleitete Umstrukturierung dürfte dazu beigetragen haben.

Separat kündigte das Unternehmen zudem ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 25 Milliarden Dollar an. Davon sollen 2026 Papiere im Wert von mindestens 3 Milliarden Dollar zurückgekauft werden. An der Börse gab dies der Aktie im vorbörslichen US-Handel einen kräftigen Schub. Zuletzt notierte sie fünf Prozent im Plus.

Der Umsatz des Rivalen der Deutsche-Telekom-Tochter (Deutsche Telekom) T-Mobile US und AT&T stieg im Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um zwei Prozent auf 36,4 Milliarden US-Dollar (rund 30,4 Mrd Euro). Dies liegt leicht über den Erwartungen von Analysten. Je Aktie verdiente der Konzern um Sondereffekte bereinigt 1,09 Dollar, was ebenfalls über den Markterwartungen lag.

Wer­bung

Im laufende Jahr will der neue Konzernchef 750.000 bis 1 Million neue Mobilfunkkunden gewinnen. Dies entspricht laut Mitteilung in etwa dem zwei- bis dreifachen im vergangenen Jahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll bei 4,90 bis 4,95 Dollar liegen. Für 2025 wurden hier 4,71 Dollar je Aktie verbucht.

Der Wettbewerber AT&T hatte am Mittwoch Quartalszahlen vorgelegt und netto rund 421.000 neue Mobilfunkkunden gewonnen./err/nas/he

In eigener Sache

Übrigens: AT&T und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AT&T

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AT&T

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Verizon Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Verizon Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.11.2020Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2019Verizon buyGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2018Verizon overweightJP Morgan Chase & Co.
23.04.2018Verizon OverweightBarclays Capital
22.01.2018Verizon Sector OutperformScotia Howard Weil
DatumRatingAnalyst
24.04.2019Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
04.09.2018Verizon Equal WeightBarclays Capital
31.07.2017Verizon Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2017Verizon Equal WeightBarclays Capital
21.04.2017Verizon HoldArgus Research Company
DatumRatingAnalyst
18.08.2009Verizon Communications neues KurszielSanford C. Bernstein and Co., Inc.
06.01.2009Verizon Communications DowngradeSanford C. Bernstein and Co., Inc.
24.04.2007Verizon Communications underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon underweightPrudential Financial
21.11.2006Verizon Communications underweightPrudential Financial

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Verizon Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen