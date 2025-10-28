DAX 24.231 -0,2%ESt50 5.719 +0,3%MSCI World 4.436 +0,2%Top 10 Crypto 15,42 +2,8%Nas 23.980 +0,6%Bitcoin 97.102 +0,2%Euro 1,1636 -0,1%Öl 64,65 +0,3%Gold 4.005 +1,7%
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Aktien von Delta, United, JetBlue & Co. ziehen mehrheitlich an: US-Airlines spenden offenbar Essen an Flughafenmitarbeiter Aktien von Delta, United, JetBlue & Co. ziehen mehrheitlich an: US-Airlines spenden offenbar Essen an Flughafenmitarbeiter
Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Covestro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Visa Aktie

299,00 EUR +1,05 EUR +0,35 %
STU
349,97 USD +2,88 USD +0,83 %
BTT
Marktkap. 574,71 Mrd. EUR

KGV 28,67 Div. Rendite 0,76%
WKN A0NC7B

ISIN US92826C8394

Symbol V

JP Morgan Chase & Co.

Visa Overweight

14:06 Uhr
Visa Overweight
Visa Inc.
299,00 EUR 1,05 EUR 0,35%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Visa nach Zahlen für das Schlussquartal 2024/25 mit einem Kursziel von 430 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der US-Kreditkartenanbieter habe die Erwartungen locker übertroffen und liege am oberen Ende der eigenen Zielspannen bis darüber hinaus, schrieb Tien-tsin Huang am Mittwoch. Dazu kämen die überraschend hohen Ziele für das neue Geschäftsjahr./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 01:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 01:18 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Visa Overweight

Unternehmen:
Visa Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 430,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 346,90		 Abst. Kursziel*:
23,96%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 349,97		 Abst. Kursziel aktuell:
22,87%
Analyst Name:
Tien-Tsin Huang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 399,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Visa Inc.

14:06 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.07.25 Visa Outperform RBC Capital Markets
17.07.25 Visa Outperform Bernstein Research
30.04.25 Visa Buy UBS AG
30.04.25 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

