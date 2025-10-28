Visa Aktie
Marktkap. 574,71 Mrd. EURKGV 28,67 Div. Rendite 0,76%
WKN A0NC7B
ISIN US92826C8394
Symbol V
Visa Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Visa nach Zahlen für das Schlussquartal 2024/25 mit einem Kursziel von 430 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der US-Kreditkartenanbieter habe die Erwartungen locker übertroffen und liege am oberen Ende der eigenen Zielspannen bis darüber hinaus, schrieb Tien-tsin Huang am Mittwoch. Dazu kämen die überraschend hohen Ziele für das neue Geschäftsjahr./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 01:18 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 01:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: varandah / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Visa Overweight
|Unternehmen:
Visa Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 430,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 346,90
|Abst. Kursziel*:
23,96%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 349,97
|Abst. Kursziel aktuell:
22,87%
|
Analyst Name:
Tien-Tsin Huang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 399,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Visa Inc.
|14:06
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.25
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.25
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.25
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.25
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.11.12
|Visa sell
|UBS AG
|12.09.12
|Visa sell
|UBS AG
|26.07.12
|Visa sell
|UBS AG
|09.07.12
|Visa sell
|UBS AG
|10.12.08
|Visa underperform
|Cowen and Company, LLC
|18.05.18
|Visa Neutral
|UBS AG
|15.04.16
|Visa Neutral
|Compass Point
|24.07.15
|Visa Hold
|Topeka Capital Markets
|24.07.15
|Visa Mkt Perform
|FBR Capital
|30.01.15
|Visa Mkt Perform
|FBR Capital