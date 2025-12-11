Börse New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus

Index im Blick

So performte der Dow Jones am vierten Tag der Woche letztendlich.

Am Donnerstag verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1,34 Prozent auf 48.704,01 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,067 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,01 Prozent leichter bei 47.573,96 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 48.057,75 Punkten am Vortag.

Bei 48.756,34 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 48.082,90 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,53 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 11.11.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47.927,96 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 11.09.2025, den Stand von 46.108,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wurde der Dow Jones auf 44.148,56 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 14,89 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 48.756,34 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36.611,78 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Visa (+ 6,11 Prozent auf 345,63 USD), Home Depot (+ 3,53 Prozent auf 307,65 EUR), Nike (+ 2,96 Prozent auf 67,74 USD), UnitedHealth (+ 2,55 Prozent auf 336,73 USD) und American Express (+ 2,48 Prozent auf 384,89 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Coca-Cola (-1,57 Prozent auf 69,11 USD), NVIDIA (-1,55 Prozent auf 180,93 USD), Cisco (-1,22 Prozent auf 79,27 USD), Salesforce (-0,70 Prozent auf 262,35 USD) und Amazon (-0,65 Prozent auf 230,28 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 40.184.248 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,843 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,52 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

