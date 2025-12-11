DAX24.295 +0,7%Est505.754 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,25 -2,2%Nas23.594 -0,3%Bitcoin79.131 +0,6%Euro1,1740 +0,4%Öl61,62 -1,4%Gold4.280 +1,2%
Fed senkt Leitzins: DAX schließt höher -- Wall Street letztlich uneins - Dow mit Rekord -- Broadcom mit starken Zahlen -- Oracle, Novo Nordisk, Allianz, TUI, Rheinmetall, SAP, NVIDIA im Fokus
Broadcom-Aktie nach kräftigem Sprung bei Umsatz und Ergebnis im Plus Broadcom-Aktie nach kräftigem Sprung bei Umsatz und Ergebnis im Plus
Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen? Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung dürfte 2026 überzeugen?
Börse New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus

11.12.25 22:32 Uhr
So performte der Dow Jones am vierten Tag der Woche letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
196,00 EUR -2,54 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
American Express Co.
326,50 EUR 14,35 EUR 4,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cisco Inc.
67,66 EUR -1,14 EUR -1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
58,77 EUR -1,09 EUR -1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Home Depot
304,60 EUR 8,20 EUR 2,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
57,59 EUR 1,69 EUR 3,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
153,84 EUR -3,30 EUR -2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
224,05 EUR -1,15 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
288,35 EUR 9,85 EUR 3,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
34,36 EUR 0,19 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
290,95 EUR 12,45 EUR 4,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
48.704,0 PKT 646,3 PKT 1,34%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende Gewinne in Höhe von 1,34 Prozent auf 48.704,01 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,067 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,01 Prozent leichter bei 47.573,96 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 48.057,75 Punkten am Vortag.

Bei 48.756,34 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 48.082,90 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1,53 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 11.11.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47.927,96 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 11.09.2025, den Stand von 46.108,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wurde der Dow Jones auf 44.148,56 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 14,89 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 48.756,34 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36.611,78 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Visa (+ 6,11 Prozent auf 345,63 USD), Home Depot (+ 3,53 Prozent auf 307,65 EUR), Nike (+ 2,96 Prozent auf 67,74 USD), UnitedHealth (+ 2,55 Prozent auf 336,73 USD) und American Express (+ 2,48 Prozent auf 384,89 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Coca-Cola (-1,57 Prozent auf 69,11 USD), NVIDIA (-1,55 Prozent auf 180,93 USD), Cisco (-1,22 Prozent auf 79,27 USD), Salesforce (-0,70 Prozent auf 262,35 USD) und Amazon (-0,65 Prozent auf 230,28 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 40.184.248 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,843 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,52 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

