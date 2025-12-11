DAX24.130 -0,1%Est505.708 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,99 -4,6%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.088 -2,0%Euro1,1685 -0,1%Öl61,88 -1,0%Gold4.214 -0,4%
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Oracle übertrifft Erwartungen beim Gewinn - Umsatz enttäuscht
Top News
VW-Aktie: Standort Zwickau will Vorreiter in Fahrzeugrecycling werden VW-Aktie: Standort Zwickau will Vorreiter in Fahrzeugrecycling werden
Fed hat die Leitzinsen gesenkt: DAX dürfte dennoch mit Verlusten in den Donnerstagshandel starten Fed hat die Leitzinsen gesenkt: DAX dürfte dennoch mit Verlusten in den Donnerstagshandel starten
Profil
Heute im Fokus

Fed senkt Leitzins: DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Oracle übertrifft Erwartungen beim Gewinn - Umsatz enttäuscht

aktualisiert 11.12.25 07:30 Uhr

Adobe überzeugt mit starken Zahlen und hebt Jahresausblick an. BVB verspielt Pflichtsieg. VW-Standort Zwickau will Vorreiter in Fahrzeugrecycling werden.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag leichter starten.

Der DAX verliert vorbörslich zeitweise moderat.
Der TecDAX schloss den Mittwochshandel 0,4 Prozent tiefer bei 3.568,51 Zählern.

Die erneute US- Leitzinssenkung verleiht der DAX-Erholung am Donnerstag keinen neuen Impuls - denn der schwache Ausblick des SAP-Rivalen Oracle bremst die Stimmung. Schon am Mittwoch hatte der DAX nach seinem Anstieg in Richtung 24.200 Punkte vom Vortag an Schwung verloren.

Die US-Notenbank Fed senkte angesichts wachsender Sorgen um den Arbeitsmarkt zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins. Risiken für die Beschäftigung rückten damit stärker in den Fokus als die weiterhin hohe Inflation, was an der Wall Street zunächst gut ankam. Nachbörslich kippte jedoch die Stimmung: Oracle enttäuschte mit schwächeren Umsatz- und Gewinnzahlen und kündigte umfangreiche Investitionen in das KI-Geschäft an. Die Aktie verlor über 12 Prozent - ein Rücksetzer, der am Donnerstag besonders auf die SAP-Papiere drücken dürfte.

Top Themen

Trotz hoher Inflation: US-Notenbank senkt erneut den Leitzins - Konjunkturprognose angehoben
News-Ticker

