Fed senkt Leitzins: DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Oracle übertrifft Erwartungen beim Gewinn - Umsatz enttäuscht

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag leichter starten. Der DAX verliert vorbörslich zeitweise moderat.

Der TecDAX schloss den Mittwochshandel 0,4 Prozent tiefer bei 3.568,51 Zählern. Die erneute US- Leitzinssenkung verleiht der DAX-Erholung am Donnerstag keinen neuen Impuls - denn der schwache Ausblick des SAP-Rivalen Oracle bremst die Stimmung. Schon am Mittwoch hatte der DAX nach seinem Anstieg in Richtung 24.200 Punkte vom Vortag an Schwung verloren. Die US-Notenbank Fed senkte angesichts wachsender Sorgen um den Arbeitsmarkt zum dritten Mal in diesem Jahr den Leitzins. Risiken für die Beschäftigung rückten damit stärker in den Fokus als die weiterhin hohe Inflation, was an der Wall Street zunächst gut ankam. Nachbörslich kippte jedoch die Stimmung: Oracle enttäuschte mit schwächeren Umsatz- und Gewinnzahlen und kündigte umfangreiche Investitionen in das KI-Geschäft an. Die Aktie verlor über 12 Prozent - ein Rücksetzer, der am Donnerstag besonders auf die SAP-Papiere drücken dürfte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an Europas Börsen hielten auch zur Wochenmitte die Füße still. Der EURO STOXX 50 bewegte sich nach einem leicht negativen Start auch im weiteren Verlauf moderat im Minus. Schlussendlich ging er 0,18 Prozent leichter bei 5.708,12 Punkten aus dem Mittwochshandel. Zur Wochenmitte beobachteten Börsianer einen eher verhaltenen Handel. Der Tag stand ganz im Zeichen der bevorstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank, weshalb größere Marktbewegungen unwahrscheinlich waren. Erst um 20.00 Uhr wird Fed-Chef Jerome Powell den aktuellen Zinsschritt verkünden - noch bedeutsamer dürfte jedoch sein Ausblick für das kommende Jahr sein. Die zuletzt robusten Daten vom US-Arbeitsmarkt liefern kaum Argumente dafür, frühzeitig einen klaren Kurs für Zinssenkungen festzulegen. Gleichzeitig liegt die Inflation weiterhin spürbar über dem 2-Prozent-Ziel der Fed. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an der Wall Street wagten sich am Mittwoch nach der Fed-Entscheidung wieder deutlicher aus der Deckung. Der Dow Jones schloss 1,05 Prozent höher bei 48.057,87 Punkten.

Daneben rückte auch der NASDAQ Composite in die Gewinnzone vor und beendete den Handelstag 0,33 Prozent fester bei 23.654,16 Zählern. Damit gaben Anleger die Vorsicht der letzten Tage doch noch auf. Impulse kamen von der Zinsentscheid der US-Notenbank: Die Fed hat die die Zinsen um weitere 25 Basispunkte gesenkt, dies war am Markt erwartet worden. Trump hatte bereits angekündigt, dass er den derzeitigen Fed-Chef Jerome Powell nach dem Ende seiner Amtszeit im Mai 2026 nicht erneut vorschlagen wird. Weil er einen niedrigeren Leitzins will, übt Trump seit Monaten massiven Druck auf Powell aus. Trump erklärte, dass er einen Nachfolger gefunden habe. Nach Presseinformationen gilt Kevin Hassett, der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weissen Haus, als Favorit für den Posten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken