Dermapharm-Aktie gesucht: Gründer Beier kauft weitere Anteile
Dermapharm-Gründer und Aufsichtratschef Wilhelm Beier weitet seine Beteiligung am Arzneimittelhersteller weiter aus.
Über die Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft kaufte der Unternehmer zuletzt Aktien für insgesamt 53,8 Millionen Euro, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Stimmrechtsmeldung hervorgeht.
Die Themis-Beteiligung und Beiers Anteil an Dermapharm steigen damit nach Unternehmensangaben von rund 77 auf etwa 82 Prozent. Die restlichen Anteile liegen bei institutionellen Investoren und werden im Streubesitz gehandelt.
So reagiert die Dermapharm-Aktie
Die Aktienkäufe des Firmengründers haben der Dermapharm-Kursrally am Mittwoch nochmals Schub gegeben. Aufsichtratschef Wilhelm Beier hat Aktien für insgesamt 53,8 Millionen Euro gekauft. Der Kurs schnellte daraufhin am Nachmittag um bis zu 8,5 Prozent hoch auf 41 Euro, was das höchste Niveau seit März bedeutete. Vor der Mitteilung hatte der Kurs noch knapp im Minus gelegen. Zuletzt betrugen die Kursgewinne noch 4,4 Prozent. Im laufenden Jahr schaffte es die Aktie wieder moderat in den positiven Bereich.
Durch den Kurssprung bauten die Aktien ihr Plus seit ihrem Zwischentief im September auf in der Spitze fast 30 Prozent aus. Den Löwenanteil haben die Aktien in den vergangenen fünf Wochen erzielt. Ende September hatten sie zwischenzeitlich noch 31,70 Euro gekostet, was damals den niedrigsten Stand seit November markiert hatte.
Im Zuge der Rally in den vergangenen Wochen hat sich auch das Chartbild merklich verbessert, da eine ganze Reihe beliebter Indikatorlinien überschritten wurde. Zuletzt hatten es die Aktien im November auch über die Linie des 200-Tage-Durchschnitts geschafft.
/tav/jha/
GRÜNWALD (dpa-AFX)
