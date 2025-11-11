Jefferies & Company Inc.

Dermapharm Hold

09:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Diese entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Fabian Piasta in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Hersteller von Spezialpharmazeutika dürfte im Schlussquartal beim Wachstum zulegen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:25 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

