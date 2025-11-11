DAX 24.405 +0,1%ESt50 5.815 +0,5%MSCI World 4.420 +0,1%Top 10 Crypto 14,06 +3,3%Nas 23.406 -0,3%Bitcoin 89.309 +2,0%Euro 1,1614 +0,2%Öl 62,56 -0,2%Gold 4.234 +0,9%
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RWE 703712 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T
US-Shutdown beendet: DAX zurückhaltend -- Asiens Märkte etwas höher -- Merck wächst stärker als erwartet -- RENK auf Wachstumskurs -- Siemens, NEL, VW, Deutsche Telekom im Fokus
Dermapharm Aktie

33,15 EUR -0,85 EUR -2,50 %
STU
Marktkap. 1,82 Mrd. EUR

KGV 18,41 Div. Rendite 2,31%
WKN A2GS5D

ISIN DE000A2GS5D8

Symbol DMPHF

Jefferies & Company Inc.

Dermapharm Hold

09:31 Uhr
Dermapharm Hold
Aktie in diesem Artikel
Dermapharm Holding SE
33,15 EUR -0,85 EUR -2,50%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Diese entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Fabian Piasta in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Hersteller von Spezialpharmazeutika dürfte im Schlussquartal beim Wachstum zulegen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:25 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dermapharm Hold

Unternehmen:
Dermapharm Holding SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
33,20 €		 Abst. Kursziel*:
2,41%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
33,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,56%
Analyst Name:
Fabian Piasta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

