Dermapharm Aktie
Marktkap. 1,82 Mrd. EURKGV 18,41 Div. Rendite 2,31%
WKN A2GS5D
ISIN DE000A2GS5D8
Symbol DMPHF
Dermapharm Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Hold" belassen. Diese entsprächen weitgehend den Erwartungen, schrieb Fabian Piasta in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Hersteller von Spezialpharmazeutika dürfte im Schlussquartal beim Wachstum zulegen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:25 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:25 / CET
Zusammenfassung: Dermapharm Hold
|Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
33,20 €
|Abst. Kursziel*:
2,41%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
33,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,56%
|
Analyst Name:
Fabian Piasta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
