Dermapharm Aktie

32,90 EUR -0,65 EUR -1,94 %
STU
Marktkap. 1,8 Mrd. EUR

KGV 18,41 Div. Rendite 2,31%
WKN A2GS5D

ISIN DE000A2GS5D8

10:41 Uhr
Dermapharm Holding SE
32,90 EUR -0,65 EUR -1,94%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Die Margen seien robust, aber Restrukturierungskosten belasteten, schrieb Christian Ehmann am Dienstag nach Zahlen./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Dermapharm Holding SE		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
33,75 €		 Abst. Kursziel*:
21,48%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
32,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,62%
Analyst Name:
Christian Ehmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dermapharm Holding SE

10:41 Dermapharm Hold Warburg Research
09:06 Dermapharm Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.25 Dermapharm Hold Warburg Research
17.06.25 Dermapharm Hold Warburg Research
10.06.25 Dermapharm Hold Warburg Research
