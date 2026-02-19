Scout24 Aktie
Marktkap. 4,86 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Scout24 von 132 auf 126 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Scout24 sei ein sehr guter Portalbetreiber zu einem attraktiven Preis, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zugriffe erfolgten zu etwa 90 Prozent über Webseite und App, vermutlich weniger als 0,5 Prozent kämen über KI-Dienste, dämpfte sie jüngste Verdrängungssorgen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Scout24 Buy
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
126,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
70,40 €
|Abst. Kursziel*:
78,98%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
70,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
78,34%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,82 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|13:21
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|03.02.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|13:21
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|03.02.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|13:21
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09.02.26
|Scout24 Buy
|UBS AG
|03.02.26
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG