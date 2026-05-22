Volkswagen (VW) vz. Aktie

Marktkap. 45,56 Mrd. EUR

KGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

RBC Capital Markets

Volkswagen (VW) vz Outperform

08:06 Uhr
Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Outperform" belassen. Tom Narayan ging am Freitagabend auf Investorentreffen mit dem Management in Kanada ein. Eine wichtige Erkenntnis sei, dass der Weg zum operativen Margenziel von 8 bis 10 Prozent bis 2030 wirklich glaubwürdig sei. Zudem könnten die Wolfsburger ihre Position in Europa gegenüber Chinas Konkurrenz halten, wenn die Wettbewerbshüter für ein angemessenes Spielfeld sorgten. Mit ihrer "local-for-local"-Stratagie - also Beschaffung, Entwicklung und Produktion im Absatzmarkt vor Ort - sei VW in China und Nordamerika erfolgreicher als die Wettbewerber. Das VW-Management priorisiere zunächst Bilanzstärke gegenüber Aktienrückkäufen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:34 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
131,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
89,80 €		 Abst. Kursziel*:
45,88%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
90,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
44,66%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

08:06 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
14.05.26 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
07.05.26 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
05.05.26 Volkswagen (VW) vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
