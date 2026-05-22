Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 45,56 Mrd. EURKGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Outperform" belassen. Tom Narayan ging am Freitagabend auf Investorentreffen mit dem Management in Kanada ein. Eine wichtige Erkenntnis sei, dass der Weg zum operativen Margenziel von 8 bis 10 Prozent bis 2030 wirklich glaubwürdig sei. Zudem könnten die Wolfsburger ihre Position in Europa gegenüber Chinas Konkurrenz halten, wenn die Wettbewerbshüter für ein angemessenes Spielfeld sorgten. Mit ihrer "local-for-local"-Stratagie - also Beschaffung, Entwicklung und Produktion im Absatzmarkt vor Ort - sei VW in China und Nordamerika erfolgreicher als die Wettbewerber. Das VW-Management priorisiere zunächst Bilanzstärke gegenüber Aktienrückkäufen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
131,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
89,80 €
|Abst. Kursziel*:
45,88%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
90,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
44,66%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|08:06
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|14.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|14.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|14.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|07.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research