Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 44,05 Mrd. EURKGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen (VW) anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Die Profitabilität der Kernmarke scheine solide zu sein, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Unternehmensstrategie mit Blick auf das Jahr 2030 liefere einen glaubwürdigen Rahmen, um die Margen wie von den Wolfsburgern angepeilt zu steigern./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 13:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 13:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
131,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
86,78 €
|Abst. Kursziel*:
50,96%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
87,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,95%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.05.26
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
