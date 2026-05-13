DAX 24.137 +0,8%ESt50 5.861 +0,9%MSCI World 4.775 -0,1%Top 10 Crypto 9,9020 -4,3%Nas 26.402 +1,2%Bitcoin 68.112 +0,7%Euro 1,1715 +0,0%Öl 105,7 +0,0%Gold 4.701 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Plug Power A1JA81 Intel 855681 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Cisco mit Gewinnsprung und Rekordumsatz - Jahresprognosen angehoben -- BMW-Hauptversammlung besiegelt das Aus für Vorzugspapiere -- Xpeng und VW im Fokus
Top News
Mercedes-Aktie im Fokus: So geht es mit den Autohäusern im Südwesten weiter Mercedes-Aktie im Fokus: So geht es mit den Autohäusern im Südwesten weiter
Smarter entscheiden: Entdecke die Welt der Trading-Bots - und sichere dir bis zu 110 € in Bitcoin Smarter entscheiden: Entdecke die Welt der Trading-Bots - und sichere dir bis zu 110 € in Bitcoin
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volkswagen (VW) vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
87,36 EUR +0,44 EUR +0,51 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 44,05 Mrd. EUR

KGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 766403

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007664039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLKPF

RBC Capital Markets

Volkswagen (VW) vz Outperform

08:01 Uhr
Volkswagen (VW) vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
87,36 EUR 0,44 EUR 0,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen (VW) anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen. Die Profitabilität der Kernmarke scheine solide zu sein, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Unternehmensstrategie mit Blick auf das Jahr 2030 liefere einen glaubwürdigen Rahmen, um die Margen wie von den Wolfsburgern angepeilt zu steigern./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 13:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 13:37 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gl0ck / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
131,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
86,78 €		 Abst. Kursziel*:
50,96%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
87,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,95%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

08:01 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
07.05.26 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.05.26 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
05.05.26 Volkswagen (VW) vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.05.26 Volkswagen (VW) vz. Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

Dow Jones Standort in Europa Xpeng-Aktie wenig bewegt: Offenbar Gespräche mit VW über mögliches Werk in Europa Xpeng-Aktie wenig bewegt: Offenbar Gespräche mit VW über mögliches Werk in Europa
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX beendet den Mittwochshandel im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit Gewinnen
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Plus
dpa-afx Aktien von VW, Mercedes-Benz & Co. im Fokus: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz wird am Mittwochnachmittag ausgebremst
finanzen.net XETRA-Handel: Anleger lassen DAX nachmittags steigen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX nachmittags auf grünem Terrain
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittwochnachmittag zu
Financial Times Xpeng in talks with VW about buying a factory in Europe
Globes Rafael and VW agree deal to produce Iron Dome parts - report
Globes Rafael close to buying VW plant
Deutsche Welle Germany news: VW profits slump as war and tariffs bite
Financial Times Volkswagen aims to cut European vehicle production as profits fall
Financial Times Volkswagen rolls out cheaper EVs in battle with Chinese carmakers
Business Times VW cuts China sales targets and margins
Deutsche Welle Is VW eyeing Iron Dome parts production at German plant?
RSS Feed
Volkswagen (VW) AG Vz. zu myNews hinzufügen